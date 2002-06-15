2015 год:
декабрь:
14,
12,
11,
10;
ноябрь:
4;
сентябрь:
15,
11,
10;
август:
18;
июль:
8,
7,
6,
2;
май:
14,
13,
8,
7;
апрель:
10,
9;
март:
19,
12,
11;
февраль:
21,
19,
18,
2;
январь:
18
2014 год:
декабрь:
30,
16,
1;
ноябрь:
25,
5;
октябрь:
30,
27,
22;
сентябрь:
10;
август:
28,
11;
июль:
30,
22,
1;
июнь:
17;
май:
29,
27,
20,
19,
6;
апрель:
25,
22,
15,
2;
март:
27,
18,
11,
5;
февраль:
26,
24,
10,
3;
январь:
29,
21,
15,
2
2013 год:
декабрь:
24,
16,
9,
2;
ноябрь:
18,
12,
5;
октябрь:
30,
23,
15,
8,
2;
сентябрь:
24,
16,
10;
август:
28,
21,
6;
июль:
23,
16,
5;
июнь:
21,
19,
11;
май:
28,
9,
2;
апрель:
22,
17,
9,
2;
март:
26,
15,
13,
12;
февраль:
27,
24,
8,
4;
январь:
25,
23,
13,
4,
3;
2012 год:
декабрь:
18,
12,
5;
ноябрь:
29,
27,
14,
7,
1;
октябрь:
25,
16,
12,
10;
сентябрь:
26,
19,
11,
6;
август:
28,
20,
10,
8;
июль:
2;
июнь:
25,
19,
12,
6;
май:
28,
18,
16,
2;
апрель:
18,
9;
март:
31,
28,
20,
13,
6;
февраль:
26,
20,
14,
8,
3,
1;
январь:
27,
2;
2011 год:
декабрь:
23,
15,
13,
5;
ноябрь:
29,
23,
16,
8,
2;
октябрь:
24,
17,
12,
5;
сентябрь:
27,
16,
15,
6;
август:
31,
25,
14,
11;
июль:
6;
июнь:
17,
11,
8,
2;
май:
21,
19,
10;
апрель:
29,
16,
10,
7;
март:
28,
19,
14,
6,
1;
февраль:
19,
14,
13;
январь:
31,
28,
26,
2;
2010 год:
декабрь:
11
;
ноябрь:
27
,
17
,
8
;
октябрь:
21
,
2
;
сентябрь:
22
,
4
,
1
;
август:
23
,
18
,
9
,
1
;
июль:
20
,
19
;
июнь:
19
,
14
,
11
;
май:
29
,
24
,
19
,
11
,
5
;
апрель:
28
,
21
,
1
;
март:
30
,
20
,
13
,
8
;
февраль:
28
,
21
,
19
,
8
;
январь:
31
,
24
,
19
,
10
2009 год:
декабрь:
22,
21,
7,
1;
ноябрь:
23,
17,
6,
2;
октябрь:
26,
18,
13,
5;
сентябрь:
25,
21,
15,
4,
2;
август:
25,
24,
7,
4,
3;
июль:
3;
июнь:
26,
19,
15,
5,
1;
май:
25,
16,
15,
2;
апрель:
17,
13,
6;
март:
30,
23,
14,
9,
2;
февраль:
23,
14,
6,
3;
январь:
23,
21,
15
2008 год:
декабрь:
29,
20,
15,
6;
ноябрь:
28,
24,
19,
7,
3;
октябрь:
24,
20,
11,
10,
5;
сентябрь:
29,
19,
2;
август:
8,
1;
июль:
25,
21,
13,
4,
2;
июнь:
19,
12,
9;
май:
29,
26,
20,
13,
5;
апрель:
29,
22,
15,
10,
1;
март:
26,
17,
11,
4;
февраль:
29,
28,
13,
4;
январь:
29,
23,
14,
3;
2007 год:
декабрь:
24,
17,
11,
3;
ноябрь:
26,
19,
12,
5;
октябрь:
29,
22,
15,
5,
1;
сентябрь:
25,
18,
10,
4;
август:
28,
22,
14,
7;
июль:
31,
25,
18,
11,
9;
июнь:
18,
11,
4,
1;
май:
21,
15,
8;
апрель:
30,
24,
18,
11,
2;
март:
26,
20,
12,
5,
2;
февраль:
26,
19,
14,
5;
январь:
29,
29,
22,
15;
2006 год:
декабрь:
29,
22,
15,
12;
ноябрь:
19,
10,
3;
октябрь:
28,
20,
14,
11,
6,
1;
сентябрь:
17,
8,
1;
август:
25,
18,
12,
4,
2;
июль:
29,
7;
май:
26,
19,
13,
9;
апрель:
20,
17,
7,
4;
март:
26,
17,
12,
3;
февраль:
24,
17,
12,
4;
январь:
28,
20,
12,
5;
2005 год:
декабрь:
30,
28,
16,
11,
2;
ноябрь:
25,
18,
11,
4;
октябрь:
28,
21,
15,
7;
сентябрь:
30,
26,
17,
16;
июль:
23,
15,
11,
1;
июнь:
24,
17,
10,
3;
май:
27,
26,
15;
апрель:
29,
22,
15,
12,
6,
1;
март:
30,
17,
11,
3;
февраль:
25,
23,
16,
10,
7,
6;
январь:
31,
12,
4;
2004 год:
декабрь:
27,
24,
11,
7,
5,
ноябрь:
26,
19,
12,
4,
2,
октябрь:
26,
17,
10,
9,
2,
сентябрь:
28,
18,
11,
9,
4,
август:
27,
20,
18,
6,
июль:
30,
26,
18,
9,
2,
июнь:
30,
29,
4,
3,
май:
23,
18,
6,
1;
апрель:
22,
16,
8,
5;
март:
25,
21,
19,
14,
5,
1;
февраль:
25,
15,
12,
6;
январь:
31,
23,
19,
2
2003 год:
декабрь:
26,
19,
12,
5;
ноябрь:
27,
24,
21,
19,
18,
9,
6;
октябрь:
22,
15,
10,
7;
сентябрь:
30,
18,
14,
4;
август:
28,
21,
15,
14,
7,
1;
июль:
25,
17,
13,
10,
4;
июнь:
26,
19,
12,
7;
май:
31,
22,
15,
10,
8,
1;
апрель:
24,
21,
17,
11,
5,
1;
март:
20,
14,
7;
февраль:
27,
20,
13,
7;
январь:
30,
27,
26,
22,
16,
15,
10,
4.
2002 год:
декабрь:
27,
20,
17,
5;
ноябрь:
27,
20,
13,
6;
октябрь:
30,
23,
17,
10,
2;
сентябрь:
25,
18;
август:
21,
14,
7;
июль:
31,
24,
17,
10,
3,
июнь:
26,
19,
12,
5;
май:
31,
22,
15,
8,
5,
1;
апрель:
24,
17,
10,
7,
3;
март:
27(2),
27,
25,
20,
13,
6;
февраль:
27,
24,
20,
18,
13,
6;
январь:
30,
23,
16,
12,
9,
5,
2.
2001 год:
декабрь:
29,
27,
19 (2),
19,
16,
12;
ноябрь:
28.