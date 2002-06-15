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    'СЕДМИЦА — Православные новости за неделю' - это каждую неделю дайджест важный новостей о Православии и других религиях и конфессиях, интересные статьи и интервью
    Каждую неделю мы собираем для Вас свежие, интересные, да и просто занимательные религиозные и околорелигиозные новости, "отжимаем воду" - получаем дайджест. Вам осталось только прочитать и сделать выводы. Подписывайтесь и не пожалеете!
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    Рассылка "Седмица" — Православные новости за неделю
    Рассылка "Православные новости"
    Дайджест СЕДМИЦА - Православные новости за неделю
    Архив

    2015 год: декабрь: 14, 12, 11, 10; ноябрь: 4; сентябрь: 15, 11, 10; август: 18; июль: 8, 7, 6, 2; май: 14, 13, 8, 7; апрель: 10, 9; март: 19, 12, 11; февраль: 21, 19, 18, 2; январь: 18

    2014 год: декабрь: 30, 16, 1; ноябрь: 25, 5; октябрь: 30, 27, 22; сентябрь: 10; август: 28, 11; июль: 30, 22, 1; июнь: 17; май: 29, 27, 20, 19, 6; апрель: 25, 22, 15, 2; март: 27, 18, 11, 5; февраль: 26, 24, 10, 3; январь: 29, 21, 15, 2

    2013 год: декабрь: 24, 16, 9, 2; ноябрь: 18, 12, 5; октябрь: 30, 23, 15, 8, 2; сентябрь: 24, 16, 10; август: 28, 21, 6; июль: 23, 16, 5; июнь: 21, 19, 11; май: 28, 9, 2; апрель: 22, 17, 9, 2; март: 26, 15, 13, 12; февраль: 27, 24, 8, 4; январь: 25, 23, 13, 4, 3;

    2012 год: декабрь: 18, 12, 5; ноябрь: 29, 27, 14, 7, 1; октябрь: 25, 16, 12, 10; сентябрь: 26, 19, 11, 6; август: 28, 20, 10, 8; июль: 2; июнь: 25, 19, 12, 6; май: 28, 18, 16, 2; апрель: 18, 9; март: 31, 28, 20, 13, 6; февраль: 26, 20, 14, 8, 3, 1; январь: 27, 2;

    2011 год: декабрь: 23, 15, 13, 5; ноябрь: 29, 23, 16, 8, 2; октябрь: 24, 17, 12, 5; сентябрь: 27, 16, 15, 6; август: 31, 25, 14, 11; июль: 6; июнь: 17, 11, 8, 2; май: 21, 19, 10; апрель: 29, 16, 10, 7; март: 28, 19, 14, 6, 1; февраль: 19, 14, 13; январь: 31, 28, 26, 2;

    2010 год: декабрь: 11; ноябрь: 27, 17, 8; октябрь: 21, 2; сентябрь: 22, 4, 1; август: 23, 18, 9, 1; июль: 20, 19; июнь: 19, 14, 11; май: 29, 24, 19, 11, 5; апрель: 28, 21, 1; март: 30, 20, 13, 8; февраль: 28, 21, 19, 8; январь: 31, 24, 19, 10

    2009 год: декабрь: 22, 21, 7, 1; ноябрь: 23, 17, 6, 2; октябрь: 26, 18, 13, 5; сентябрь: 25, 21, 15, 4, 2; август: 25, 24, 7, 4, 3; июль: 3; июнь: 26, 19, 15, 5, 1; май: 25, 16, 15, 2; апрель: 17, 13, 6; март: 30, 23, 14, 9, 2; февраль: 23, 14, 6, 3; январь: 23, 21, 15

    2008 год: декабрь: 29, 20, 15, 6; ноябрь: 28, 24, 19, 7, 3; октябрь: 24, 20, 11, 10, 5; сентябрь: 29, 19, 2; август: 8, 1; июль: 25, 21, 13, 4, 2; июнь: 19, 12, 9; май: 29, 26, 20, 13, 5; апрель: 29, 22, 15, 10, 1; март: 26, 17, 11, 4; февраль: 29, 28, 13, 4; январь: 29, 23, 14, 3;

    2007 год: декабрь: 24, 17, 11, 3; ноябрь: 26, 19, 12, 5; октябрь: 29, 22, 15, 5, 1; сентябрь: 25, 18, 10, 4; август: 28, 22, 14, 7; июль: 31, 25, 18, 11, 9; июнь: 18, 11, 4, 1; май: 21, 15, 8; апрель: 30, 24, 18, 11, 2; март: 26, 20, 12, 5, 2; февраль: 26, 19, 14, 5; январь: 29, 29, 22, 15;

    2006 год: декабрь: 29, 22, 15, 12; ноябрь: 19, 10, 3; октябрь: 28, 20, 14, 11, 6, 1; сентябрь: 17, 8, 1; август: 25, 18, 12, 4, 2; июль: 29, 7; май: 26, 19, 13, 9; апрель: 20, 17, 7, 4; март: 26, 17, 12, 3; февраль: 24, 17, 12, 4; январь: 28, 20, 12, 5;

    2005 год: декабрь: 30, 28, 16, 11, 2; ноябрь: 25, 18, 11, 4; октябрь: 28, 21, 15, 7; сентябрь: 30, 26, 17, 16; июль: 23, 15, 11, 1; июнь: 24, 17, 10, 3; май: 27, 26, 15; апрель: 29, 22, 15, 12, 6, 1; март: 30, 17, 11, 3; февраль: 25, 23, 16, 10, 7, 6; январь: 31, 12, 4;

    2004 год: декабрь: 27, 24, 11, 7, 5, ноябрь: 26, 19, 12, 4, 2, октябрь: 26, 17, 10, 9, 2, сентябрь: 28, 18, 11, 9, 4, август: 27, 20, 18, 6, июль: 30, 26, 18, 9, 2, июнь: 30, 29, 4, 3, май: 23, 18, 6, 1; апрель: 22, 16, 8, 5; март: 25, 21, 19, 14, 5, 1; февраль: 25, 15, 12, 6; январь: 31, 23, 19, 2

    2003 год: декабрь: 26, 19, 12, 5; ноябрь: 27, 24, 21, 19, 18, 9, 6; октябрь: 22, 15, 10, 7; сентябрь: 30, 18, 14, 4; август: 28, 21, 15, 14, 7, 1; июль: 25, 17, 13, 10, 4; июнь: 26, 19, 12, 7; май: 31, 22, 15, 10, 8, 1; апрель: 24, 21, 17, 11, 5, 1; март: 20, 14, 7; февраль: 27, 20, 13, 7; январь: 30, 27, 26, 22, 16, 15, 10, 4.

    2002 год: декабрь: 27, 20, 17, 5; ноябрь: 27, 20, 13, 6; октябрь: 30, 23, 17, 10, 2; сентябрь: 25, 18; август: 21, 14, 7; июль: 31, 24, 17, 10, 3, июнь: 26, 19, 12, 5; май: 31, 22, 15, 8, 5, 1; апрель: 24, 17, 10, 7, 3; март: 27(2), 27, 25, 20, 13, 6; февраль: 27, 24, 20, 18, 13, 6; январь: 30, 23, 16, 12, 9, 5, 2.

    2001 год: декабрь: 29, 27, 19 (2), 19, 16, 12; ноябрь: 28.

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    651-й дайджест новостей от  14 декабря
    (zip, doc)
    (когда вы выберете новость и щелкнете на ней, откроется страница со всеми (!) новостями выпуска и курсор переместится к выбранной новости)

    1. НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ
    2. Патриарх и Предстоятель УПЦ выразили соболезнования французскому народу
    3. Патриарх Кирилл: Терроризм — это диагноз человеческой цивилизации
    4. Ровенская епархия призывает сторонниц УПЦ-КП прекратить голодовку в храме
    5. Греция: Неоязычники готовы начать "освободительную войну" против христиан
    6. Патриарх Кирилл: Новомученики — это герои
    7. Церковь без священников: 2300 приходских храмов в Греции остались без пастырей
    8. Власть передала храм села Птичья в поочередное пользование
    9. "Йога? Спасибо, не надо": в Греции прошла конференция, посвященная опасностям йоги
    10. Суд защитил право общины УПЦ на храм села Колосовая
    11. Дело о захвате храма села Угринов вернули на досудебное расследование
    12. Ограблен и подожжен храм в Сарненской епархии УПЦ
    13. Иван Охлобыстин вернется к церковной службе
    14. Святейшему Патриарху Кириллу — 69 лет!
    15. Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в результате теракта в столице Мали
    16. Украденную икону вернули в храм на Киевщине
    17. "Rublev.com" запустил сервис для решения психологических проблем
    18. В Карачаево-Черкесии осквернен храм X века
    19. Правозащитник: "Проблема власти в том, что она не хочет соблюдать закон"
    20. Делегация РПЦ отменила свою поездку в Турцию из-за крушения Cу-24
    21. Игумен Валаамского монастыря призвал усилить молитвы о России и мире
    22. СМИ исказили слова митрополита Илариона о сотрудничестве Церкви и государства в образовательной сфере — руководитель Службы коммуникации ОВЦС
    23. Крестный ход за сохранение канонического Православия прошел на Волыни
    24. Суд признал общину УПЦ законным владельцем храма села Рясники
    25. Владимир Легойда: Церковь не поддерживает призывы к возвращению смертной казни
    26. Патриарх Кирилл: Важно утверждать неизменную ценность семьи
    27. В Хабаровской епархии замироточили три иконы
    28. В Греции вспомнили пророчества святого Паисия Святогорца о конфликте между Турцией и Россией
    29. 150 тысяч верующих поклонились иконе Плащаницы Богородицы в Украине
    30. Суды признают незаконность "перевода" общин УПЦ в "Киевский патриархат"
    31. Архиепископ Иероним: Балканы станут пороховой бочкой, если там будут заблокированы мигранты
    32. Специалисты вскрыли гробницу Александра III и взяли пробы для анализа
    33. Первый православный музыкальный канал начал вещание через спутник
    34. Архиепископ Иов (Геча) снят с должности главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе
    35. Новости Православия коротко
    36. НОВОСТИ РЕЛИГИЙ
    37. Принята резолюция ООН против ИГИЛ
    38. Президент РФ подписал закон о неподсудности священных книг
    39. Президент РФ подписал закон о контроле за рядом религиозных организаций
    40. Порошенко подписал антидискриминационную поправку в Трудовой кодекс
    41. Ватикан опроверг слухи о назначении даты канонизации матери Терезы
    42. Двойной теракт в Бейруте: ливанец ценой жизни пытался предотвратить взрыв
    43. Религиозные лидеры Кипра подписали декларацию, осуждающая все формы агрессии, терроризма и насилия
    44. Патриарх Сирийской католической церкви обвинил западные правительства в предательстве
    45. Мосгорсуд запретил деятельность сайентологической церкви в Москве
    46. Кинотеатры Великобритании отказались показывать ролик с молитвой "Отче наш"
    47. В рождественские ясли при нью-йоркском храме подбросили младенца
    48. США: после жалобы атеистов в городском парке не будет Рождественского вертепа
    49. Стала возможной виртуальная экскурсия по Ватикану
    50. В Италии вышла книга детских писем Папе Римскому
    51. Шериф в США неполиткорректно выразил свою веру
    52. Священник в ожидании Рождества устроил каток внутри церкви
    53. Новости религий коротко
    54. Новости одной строкой
    55. Предстоящие события, объявления

    650-й дайджест новостей от  12 декабря
    (zip, doc)
    (когда вы выберете новость и щелкнете на ней, откроется страница со всеми (!) новостями выпуска и курсор переместится к выбранной новости)

    1. НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ
    2. Наместник Киево-Печерской лавры: Весь православный мир переживает за Украину
    3. Патриарх Кирилл помолился о упокоении жертв авиакатастрофы в Египте
    4. Акт вандализма совершен под Хеллоуин в храме Симферополя
    5. Пожар уничтожил воскресную школу в Сумах
    6. Православные отбили очередную попытку раскольников по захвату храма УПЦ
    7. Греческий митрополит обвинил Турцию и ЕС в ситуации с беженцами
    8. Патриарх Кирилл: Памятник князю Владимиру говорит о единстве братских народов
    9. Патриарх Кирилл надеется вновь посетить Украину
    10. Митрополит Святогорский Арсений: Война — следствие нераскаянности и безразличия
    11. "Киевский патриархат" снова пытается отобрать храм в селе Птичья
    12. Архиерей посетил арестованного, избившего сотрудника кафедрального собора г. Сумы
    13. После 7 лет пребывания в затворе бывший Патриарх Ириней впервые покинул Иерусалимскую Патриархию
    14. Погиб настоятель Кизилташского монастыря игумен Никон (Демьянюк)
    15. Без любви и взаимопомощи жизнь бессмысленна, считает Горловский архиерей
    16. Свой 71-й день рождения Предстоятель УПЦ встретил на Афоне
    17. Раскольники вновь сорвали замки с храма села Птичья
    18. Храм села Дулибы вернули общине канонической Церкви
    19. Волонтеры раздали около 8 тонн продовольственных пайков жителям Макеевки
    20. Церковь отпраздновала 400-летие Киевских духовных школ
    21. Патриарх призвал студентов КДАиС всегда стоять на страже веры
    22. Иерархи Поместных Церквей: "Мы прибыли, чтобы уважить Церковь, с которой находимся в полном общении"
    23. Патриарх Кирилл: Современное массовое кино ведет к деградации личности
    24. В маленьком селе обновляется икона святителя Николая
    25. Патриарх Кирилл призвал строить в России "нравственное государство"
    26. Память преподобного Иова почтили в Почаеве
    27. Лучший проект православного храма определят на архитектурном конкурсе
    28. Поклонный крест из деталей двигателя установили байкеры Севастополя
    29. Следственный комитет: Экспертиза подтвердила подлинность царских останков
    30. Патриарх Варфоломей потребовал возвращения мощей, "украденных болгарами из монастырей в Северной Греции"
    31. РПЦ: ряд СМИ исказили слова Патриарха о советском периоде
    32. Управляющий делами УПЦ рассказал как благоустроить Украину
    33. Убитым священнослужителям УПЦ посвятили концерт
    34. Вновь осквернен храм в Симферополе
    35. В Пантелеимоновом монастыре на Афоне предостерегают о фонде, не имеющем отношения к обители
    36. Известный японский актер в крещении получил имя Пантелеимон
    37. Управляющий делами УПЦ: Семейные ценности становятся полем борьбы
    38. В лике святых прославлен Петр Калнышевский
    39. Новости Православия коротко
    40. НОВОСТИ РЕЛИГИЙ
    41. Ватикан опроверг информацию о планах причащать разведенных
    42. Папа Франциск не будет продавать церковные сокровища
    43. Католическая Церковь погасит долги за коммунальные услуги малоимущим жителям Рима
    44. Льготы на природный газ предоставлены религиозным организациям Украины
    45. Госдума приняла закон о неподсудности священных книг
    46. В США проповедник критикует соотечественников за отход от христианства
    47. Тысячи мусульман северного Ирака принимают Христианство, столкнувшись со зверствами ИГИЛ
    48. ООН: Возможности по оказанию помощи переселенцам исчерпаны
    49. В штате Миссури совершено семь поджогов церквей подряд
    50. Христиане, закрыв бистро из-за содомитов, продали церкви здание
    51. В Италии аннулированы сотни однополых "браков"
    52. В Северной Ирландии пока не удается легализовать однополые "браки"
    53. США: Две христианки-воспитательницы уволены из детсада за отказ называть девочку мальчиком
    54. 8 процентов атеистов в США заявили, что верят в Бога
    55. Первое мусульманское ритуальное бюро начало работу в Крыму
    56. Папа Франциск: Технические гаджеты являются угрозой для семейной жизни
    57. Американский пастор призвал родителей не воспитывать детей на "Гарри Потере" и фильмах Диснея
    58. Мексика: молитва о чуде замедлила ураган во всех направлениях
    59. Приход на отдаленном экзотическом острове ищет священника
    60. Саудовская Аравия дополнила список запрещенных в стране имен
    61. Самое популярное имя в мире — София
    62. Новости религий коротко
    63. Предстоящие события, объявления

    649-й дайджест новостей от  11 декабря
    (zip, doc)
    (когда вы выберете новость и щелкнете на ней, откроется страница со всеми (!) новостями выпуска и курсор переместится к выбранной новости)

    1. НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ
    2. Община УПЦ доказала в суде свою правоту
    3. Предстоятель УПЦ — верующим Угринова: "Вы уже победили, потому что не сломались!"
    4. Суд защитил права общины УПЦ на Параскевинский храм села Чудница
    5. Синод ПЦА лишил сана архиепископа, обвиняемого в сексуальном насилии
    6. В Русской Церкви возмущены случаем в одной из школ Москвы с девочкой с синдромом Дауна
    7. Патриарх Варфоломей заявил, что никогда не признает митрополита Ростислава Предстоятелем Православной Церкви Чешских Земель и Словакии
    8. По молитвам у Пояса Богородицы пожилой грек исцелился от гепатита
    9. Свято-Владимирский марафон впервые состоялся в Киеве
    10. Бог не дает Украине достойных правителей, потому что народ не молится об этом
    11. Духовный "суд чести" будут проводить в Тульчинской епархии
    12. Найден древний колодец преподобного Феодосия Печерского
    13. Синод УПЦ избрал новых епископов, установил день памяти всех святых воинов и вернул в общение с Церковью Валентина Лукияника
    14. 25-летие дарования независимости отмечает Украинская Православная Церковь
    15. Убит церковный сторож в городе Попасная Луганской области
    16. В Русской Церкви ответили журналисту, обвинившему ее в нежелании помогать больным ВИЧ
    17. В Грузии действительно находятся мощи прп. Максима Исповедника
    18. Патриарх Кирилл: Запад перестал отождествлять себя с христианской традицией
    19. Управделами УПЦ: Заявления о мире УПЦ-КП должна подтвердить делами
    20. Румынская Церковь прославила преподобного Георгия Нового Исповедника
    21. Священник УПЦ подвергся нападению вооруженной ножом женщины
    22. Молодежь предложила священникам отказаться от лекторского формата общения
    23. Разжигание межконфессионального конфликта на Украине может обернуться катастрофой для всей Европы, заявляют в Русской Церкви
    24. По фактам захватов храмов в Украине открыто 168 уголовных производств
    25. Правозащитник рассказал ОБСЕ о дискриминации верующих на Западной Украине
    26. В Ачийский храм возвращён крест святой царицы Тамары
    27. Настоятель сельского храма убит в Воронежской области
    28. Начался крестный ход мира "Украина под Покровом Богородицы"
    29. Новости Православия коротко
    30. НОВОСТИ РЕЛИГИЙ
    31. Глава Евангелической ассоциации призвал Русскую Церковь вместе "стоять за правду"
    32. Глава ОВЦС: Христиане стали главной целью экстремистов
    33. ВСЦиРО: Конституция должна опираться на нравственные ценности
    34. Религиозные деятели и эксперты призвали конфессии соблюдать законы Украины
    35. Первая женщина-епископ Англии усомнилась, можно ли говорить о Боге в мужском роде
    36. Китайским парам разрешили иметь больше одного ребенка
    37. В Лондоне откроется кафе, где можно будет поговорить о смерти
    38. 7-летняя девочка помогла собрать деньги на приют для бездомных в Лондоне
    39. Новости одной строкой

    648-й дайджест новостей от  10 декабря
    (zip, doc)
    (когда вы выберете новость и щелкнете на ней, откроется страница со всеми (!) новостями выпуска и курсор переместится к выбранной новости)

    1. НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ
    2. Тернопольская епархия будет защищать свои храмы от раскольников
    3. Церковные архитекторы поддержали проект возрождения Десятинного храма
    4. Сербский епископ призвал верующих УПЦ быть верными своей Церкви до конца
    5. Священник Федор Конюхов откроет детскую школу путешественников
    6. Делегация УПЦ приняла участие в Троице-Сергиевых торжествах
    7. Патриарх Неофит: Захват храмов не способствует миру между христианами
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    Просим желающих присоединиться к молитве о мире в Украине! Читаем вместе в 21-00.

    Владыко Вседержителю, Святый Царю. Призри с небесе и виждь, како враждуют людие земли нашея и замышляют друг на друга суетное и злобное. О, Многомилостиве! Прости грехи и беззакония наша, ихже ради многия скорби, беды и устрашения приидоша на ны. Благодатию Пресвятаго Духа ороси любовию изсохшия сердца людския, тернием самолюбия, ненависти, зависти, злобы, вражды, лукавства и иных беззаконий поросшия, да возрастят горящую к Тебе и братиям своим любовь, и ею да будут истреблены вси распри, раздоры, разделения во Отечестве нашем. Усердно молим Тя: мир державе нашей даруй, Церкви Твоей и всем людем земли нашея. Ты бо еси Царь мира и мира Твоего несть предела и Тебе слава и благодарение и поклонение от всех да возсылается, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

    Помогите Антошке начать ходить (болен ДЦП)

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    Авторы
    Татьяна МАТЯШ и Павел ЛЕБЕДЕВ


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