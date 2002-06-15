РАЗМЕСТИТЕ НАШУ ССЫЛКУ/БАННЕР! Братья и сестры! Вы реально поможете нашей рассылке и сайту стать более популярными, если разместите текстовую ссылку и/или баннер на любых сайтах на возможно бОльшем количестве страниц (кто сам веб-дизайном не занимается, может попросить об этом знакомых веб-дизайнеров, а знакомые — своих знакомых). Это увеличит индекс цитирования в поисковых системах и, тем самым, больше людей посетит наш сайт. Заранее спасибо! (кто сам веб-дизайном не занимается, может попросить об этом знакомых веб-дизайнеров, а знакомые — своих знакомых). Это увеличит индекс цитирования в поисковых системах и, тем самым, больше людей посетит наш сайт. Заранее спасибо! Так выглядит текстовая ссылка: Дайджест "СЕДМИЦА" — Православные новости за неделю" Другой вариант текстовой ссылки: Дайджест "СЕДМИЦА" — Православные новости за неделю" — каждую неделю мы собираем для Вас свежие, интересные, да и просто занимательные религиозные и околорелигиозные новости и события, 'отжимаем воду' — получаем дайджест. Вам осталось только прочитать и сделать выводы. Подписывайтесь и не пожалеете! С нами больше 4,5 тысяч человек

Так выглядит баннер: А вот их код:

текстовая ссылка: <a href="http://www.sedmica.orthodoxy.ru">Дайджест "СЕДМИЦА" - Православные новости за неделю"</a> вторая текстовая ссылка: <a href="http://www.sedmica.orthodoxy.ru">Дайджест "СЕДМИЦА" - Православные новости за неделю" - каждую неделю мы собираем для Вас свежие, интересные, да и просто занимательные религиозные и околорелигиозные новости и события, 'отжимаем воду' - получаем дайджест. Вам осталось только прочитать и сделать выводы. Подписывайтесь и не пожалеете! С нами больше 4,5 тысяч человек</a> анимированный баннер 31х88: <a href="http://www.sedmica.orthodoxy.ru"><img src="http://sedmica.orthodoxy.ru/88x31.gif" alt="СЕДМИЦА - Православные новости за неделю" border="0" height="31" width="88"></a>